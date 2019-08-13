رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة بشوارع الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية.



أسفرت الحملات - خلال الـ 24 ساعة الماضية - عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لأصحابها، و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.