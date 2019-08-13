مصر تنهي استعداداتها للمؤتمر العالمي للاتصالات الرديوتية بشرم الشيخ

قال المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز عقد عدة اجتماعات لمناقشة الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للاتصالات الرديوتية بمدينة شرم الشيخ خلال أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الإفريقي للاتصالات، مشيرًا إلى أنه من المقرر حضور ممثلين عن 192 دولة مشاركة في المؤتمر والذي سيتم الكشف فيه عن المعايير النهائية المتفق عليها للجيل الخامس.



وأوضح "عبدالواحد" في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، وساهمت بشكل فعال في جميع القضايا المتعلقة بالاتصالات وأمن المعلومات، مضيفًا أن مصر تمثل عضو المجلس الإداري للاتحاد عن قارة إفريقيا، وهذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر الدولية والإقليمية واهتمامها بعرض رؤية المجموعة الإفريقية في هذه المنظمات الدولية.



وأكد أن مدينة شرم الشيخ سيتم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وسرعات عالية في الإنترنت والاتصالات الخلوية؛ بهدف استغلال المؤتمر كوجهة تسويقية وسياحية لمصر وخاصة مدينة السلام "شرم الشيخ" وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح المؤتمر الذي يقام لأول مرة خارج البلد المنظمة في جنيف بسويسرا، مما يؤكد أهمية الحدث.