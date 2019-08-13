3 مليار جنيه مشروعات قي التنفيذ بالمصرية للاتصالات خلال النصف الأول

كشف تقرير النشاط الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات عن أن حجم استثمارات الشركة المصرية للاتصالات في الشركات الشقية بلغ نحو 9.7 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2019 مقارنة بنحو 12.4 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2018.



وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه ان اجمالي استثمارات الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر بلغت نحو 9.6 مليار جنيه حيث تستحوذ على حوالي 45 % من اسهم فودافون مصر.



وأشار التقرير الى ان باقي الاستثمارات شملت 135 مليون جنيه في شركة وطنية للاتصالات بنسبة 50 % من اسهما ونحو 54 مليون جنيه في شركة انترناشيونال تليكومينبكش كونسوريتوم ليمتد بنسبة 50 % من اسهمها ونحو 7.6 مليون جنيه في الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني بنسبة 35.7 % من اسهمها ونحو 133 مليون جنيه في شركة كونسوريتوم الجريان تلكوسيتيكاسيون بنسبة 33 % من اسهمها.



تأتي مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في هذه الشركات لتقديم خدمات عديدة منها الكوابل البحرية والصيانة والمنتجات الالكترونية بالاضافة الي مكتب الشركة في فرنسا.