5.8 مليار جنيه نمو إجمالي أصول WE خلال النصف الأول

كشف تقرير النشاط الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات، أن إجمالي الأصول الثابتة للشركة بلغت قيمته نحو 62.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 56.3 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.



وقال التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن إجمالي الأصول شمل نحو 2.3 مليار جنيه أصول الأراضي، و29.3 مليار جنيه أصول المباني والبنية الأساسية للشركة، و29.1 مليار جنيه أصول سنترالات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، و157 مليون جنيه أصول وسائل النقل، و755.4 مليون جنيه أصول أثاث، و143.2 مليون جنيه عدد وأدوات و137.6 مليون جنيه تجهيزات وديكورات، وأخيرًا 315 مليون جنيه تجهيزات شبكة تردد اللاسلكي.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حققت نحو 12.7 مليار جنيه إيرادات مجمعة خلال النصف الأول للعام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 25 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.