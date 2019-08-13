2.5 مليار جنيه نمو في إيرادات WE خلال النصف الأول

كشف تقرير صادر عن الشركة المصرية للاتصالات، أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ نحو 12.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول للعام الجاري، حيث ساهمت وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بنحو 4.9 مليار جنيه منها، في حين أن وحدة أعمال الشركات والمؤسسسات كان نصيبها من الإيرادات نحو 1.6 مليار جنيه، بينما جاءت وحدة أعمال المشغلين بإيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه وساهمت وحدة أعمال النواقل الدولية بنحو 2.2 مليار جنيه، وأخير وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بنحو 1.6 مليار جنيه.



وقال التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن إجمالي إيرادات النشاط زادت خلال النصف الأول للعام الجاري بنحو 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، شملت الزيادة نحو 1.1 مليار جنيه في إيرادات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية، ونحو 688.2 مليون جنيه من إيرادات خدمات الإنترنت والتليفون الثابت والمحمول، في حين شهدت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات زيادة بنحو 388.8 مليون جنيه وإيرادات أعمال المشغلين زيادة بنحو بنحو 284.9 مليون جنيه.