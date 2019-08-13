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اقتصاد

تقرير: 10.9 مليار جنيه إيرادات للمصرية للاتصالات من الفواتير النصف الأول

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:53 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف تقرير صادر عن الشركة المصرية للاتصالات عن أن الشركة حقتت نحو 10.9 مليار جنيه ايرادات نقدية من تحصيل فواتير اشتركات العملاء والمشتركين خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقابل نحو 243.8 مليون جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء ونحو 29.3 مليون جنيه من ضرائب الدمغات الرسوم.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن إجمالي الإيرادات المسددة من الموردين المتعملين مع الشركة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه ونحو 521 مليون جنيه مبالغ سددتها الشركة لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحو 37.6 مليون جنيه توزيعات أرباح العاملين ومجلس الادارة عن النصف الاول للعام الجاري ونحو 2.78 مليار جنيه اجور العاملين بالشركة ونحو 525.4 مليون جنيه سددت لجهات نيابة عن العاملين وبلغت النقدية الناتجة عن انشطة التشغيل نحو 3.8 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الشركة سددت نحو 428 مليون جنيه الفوائد المدفوعة عن الديون ونحو 79 مليون جنيه ضرائب الدخل ونحو 891.6 مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة وسددت نحو 848.7 مليون جنيه قيمة الضرائب الإخرى للشركة ونحو 148 مليون المستخدم من المخصصات؟

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