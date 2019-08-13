"الاقتصاد الرقمي" تؤكد نجاح خطة السيسي في دعم المشروعات الصغيرة

قال المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن حجم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع التكنولوجيا يفوق التوقعات.



وأكد استحواذ مصر على نسبة 22 % من الاستثمارات العالمية الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد نجاح المبادرات الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والأفكار الناشئة التي أطلقها بدعم من البنك المركزي المصري بقيمة 200 مليار جنيه.



وأضاف "خليل" في تصريحات لـ"الدستور" أن خطة الشعبة تستهدف توفير فرص تدريب وتأهيل لنحو 300 شركة في المحافظات، ومساعدتهم في بناء القدرات التنافسية لهذه الشركات لسوق العمل بهدف خلق أسواق بديلة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم منح بعضها فرص المشاركة في المعارض الدولية خارجيًا.



وأوضح "خليل" أنه يتم الاستعانة ببعض الخبرات التدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية لتقديم تدريب على التسويق للمنتجات ودراسات الجدوى وكيفية عمل خطة لحساب التكاليف والمصروفات.