"المرور" يفعل جميع الرادارات لمنع القيادة بسرعة زائدة

كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية، مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة، لمنع القيادة بسرعة زائدة.



وتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة، لرصد قائدى المركبات، ممن لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق خلال احتفالات ثالث عيد الأضحى.



وتواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية، لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة، خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات.