مدعون في قرغيزستان يتهمون الرئيس السابق بالتخطيط لانقلاب

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن ممثلي ادعاء في قرجيزستان اتهموا الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف يوم الثلاثاء بالتخطيط لانقلاب.



كان أتامباييف سلم نفسه للشرطة الأسبوع الماضي بعدما داهمت منزله لاعتقاله واستجوابه في قضية فساد.



ويهدد خلاف بين أتامباييف والرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف بزعزعة الدولة التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية وتعد مركزا مهما لاستخراج الذهب.