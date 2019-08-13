اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية

ردت اليابان على كوريا الجنوبية، الثلاثاء، بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو، حيث قال وزير الصناعة الياباني، إن سول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.



وألمحت كوريا الجنوبية أمس الإثنين، إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.



وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، إن سول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.



وكتب سيكو على "تويتر": "منذ البداية، لا يتضح تمامًا الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير".



وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددًا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.



وكانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.



وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء: اتخذت الحكومة اليابانية قرارًا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات" دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سول بدورها، مضيفا أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيًا.



يذكر أن العلاقات تدهورت بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا في العام الماضي نص على أن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.