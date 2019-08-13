ضبط 1549 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:42 ص
شيماء حسينطباعة
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 1549 مخالفة - خلال 24 ساعة - التقطها الرادار بالطرق السريعة.
وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 1549 مخالفة - خلال 24 ساعة - التقطها الرادار بالطرق السريعة.
وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.