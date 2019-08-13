الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مرشحة للرئاسة الأميركية تخوض تدريبًا عسكريًا في إندونيسيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، تولسي جابارد، الثلاثاء، أنها ستعلق حملتها الانتخابية للمشاركة في تمارين عسكرية في إندونيسيا.

وقالت جابارد (38 عاما)؛ وهي عضو في الحرس الوطني لشبكة سي بي إس الإخبارية "سأبتعد عن الحملة لنحو أسبوعين وارتدي بزتي العسكرية للانضمام إلى تدريبات مشتركة في إندونيسيا".

وأوردت "أحب بلادنا وأحب أن أكون قادرة على خدمتها بطرق عدة منها كجندية". وجابارد عضو في الكونجرس عن هاواي منذ 2013 وتخوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020.

وقالت "في الوقت الذي يقول في البعض أشياء مثل: هذا ليس الوقت المناسب لمغادرة الحملة، ألا تستطيعين إيجاد طريقة لتجنب ذلك؟ تعلمون أن المسألة لا تتعلق بهذا الأمر".

وغابارد أول عضو هندوسية في الكونجرس وأول أميركية من ساموا، وهي أصغر المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية.

واعتُبرت منذ البدء دخيلة على السباق، وأظهرت ثقة خلال المناظرات وخصوصا في الجولة الثانية التي أجريت نهاية يوليو.

وأثنى النقاد في ديترويت، ميشيغن، على عضو الكونجرس مواقفها القوية المؤيدة لإنها حروب "تغيير الأنظمة" والانصراف بدلا من ذلك إلى ضخ الأموال من أجل تحسين المجتمعات في الداخل.

وخدمت المرشحة في العراق من 2004 إلى 2005، وفق ما نقلت رويترز.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

منذ حوالي 16 ساعة

حبس شاب أحرق والده بسبب فتاة فى الإسكندرية

منذ يوم

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

ستوديو

الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية عيد الأضحى

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

رياضة

رونالدو يكشف عن "سره الخاص" مع زيدان

ميسي يدخل على خط أزمة نيمار

موراي يعلن عدم مشاركته في الفردي بأمريكا المفتوحة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

الرئيس نيوز

"مصر للطيران" تعلق رحلتها إلى هونج كونج "لحين إشعار آخر"

شبح تشيرنوبل يخيم على روسيا: مقتل خمسة في انفجار ذي "طابع نووي"

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

منوعات

غبار كوني نادر في أنتاركتيكا يوفر معلومات حول الانفجارات النجمية

فيل جائع يسحق فتاة هندية

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

خبير أمني: الإخوان اختار عناصر "حسم" ممكن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك