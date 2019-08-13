الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة بالبساتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى البساتين، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.