78.8 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).