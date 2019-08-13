إصابة 49 طالبًا إثر سقوط حافلة في قناة مياه بالهند

أصيب 49 طالبا بجروح إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم، اليوم الثلاثاء، في قناة مياه بمنطقة "بالغار" في ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي الهند.



ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن الشرطة قولها "إن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، حيث كان يحاول تفادي الاصطدام بسيدة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث".



ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.