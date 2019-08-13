الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ميليشيات الحوثي تفتح جبهة جديدة باتجاه يافع بمحافظة لحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:24 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية فتحت في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن انطلاقا من محافظة البيضاء وسط اليمن؛ وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014.

وأشارت المصادر - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - إلى أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا باتجاه منطقة السر في يافع، لافتة إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تدور في هذه الأثناء، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم.

وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضا مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع، مؤكدة أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ يومين

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ حوالي 19 ساعة

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

ستوديو

الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية عيد الأضحى

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

رياضة

رونالدو يكشف عن "سره الخاص" مع زيدان

ميسي يدخل على خط أزمة نيمار

موراي يعلن عدم مشاركته في الفردي بأمريكا المفتوحة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

الرئيس نيوز

"مصر للطيران" تعلق رحلتها إلى هونج كونج "لحين إشعار آخر"

شبح تشيرنوبل يخيم على روسيا: مقتل خمسة في انفجار ذي "طابع نووي"

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

منوعات

غبار كوني نادر في أنتاركتيكا يوفر معلومات حول الانفجارات النجمية

فيل جائع يسحق فتاة هندية

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

خبير أمني: الإخوان اختار عناصر "حسم" ممكن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك