تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية



الصغرى العظمى



القاهرة 26 38



شبين الكوم 26 36



طنطا 24 36



دمنهور 25 34



الإسكندرية 21 32



بلطيم 22 32



مطروح 21 31



السلوم 23 34



سيوة 23 40



بورسعيد 25 33



دمياط 25 31



الزقازيق 24 37



الإسماعيلية 23 38



السويس 23 38



العريش 25 36



رفح 24 35



رأس سدر 27 39



نخل 17 37



نويبع 26 36



طابا 28 36



كاترين 17 32



الطور 26 37



شرم الشيخ 27 37



الغردقة 28 36



مرسى علم 28 36



الفيوم 26 39



بنى سويف 26 39



المنيا 25 39



أسيوط 25 40



سوهاج 25 40



قنا 25 41



الأقصر 25 42



أسوان 27 42



أبوسمبل 26 41



الوادى الجديد 24 41



شلاتين 27 41



أبو رماد 27 39



حلايب 26 35



رأس حدربة 27 35