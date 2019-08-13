غدًا.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية بالإسكندرية

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظتة الأسبوعية، غدًا الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.



ويترأس البابا تواضروس الثاني نهضة العذراء قبيل إلقاء عظتة الأسبوعية من الإسكندرية.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قادسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.