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عالم

كوريا الجنوبية تتعرض لأكبر عدد من الهجمات الإلكترونية من الشمالية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:34 ص
هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية
وكالات
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ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية تعرضت لأكبر عدد من الهجمات الإلكترونية من كوريا الشمالية، حيث وصل عددها إلى 10 حالات، وفقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وأضافت الوكالة أن الهند تعرضت لـ 3 هجمات إلكترونية وتليها بنجلاديش (2) وتشيلي (2)، فضلا عن ماليزيا والكويت ونيجيريا وتونس وفيتنام وغيرها.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية سبق وأن أفادت بأن تقرير لجنة العقوبات الذي تم رفعه مؤخرا لمجلس الأمن الدولي ذكر أن كوريا الشمالية استولت على ما يقدر بملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية.

وقدمت اللجنة التقرير المعني إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفة أنها تجري تحقيقا في 35 هجمة إلكترونية على الأقل في 17 دولة، شنتها كوريا الشمالية في الفترة من ديسمبر عام 2015 إلى مايو من العام الجاري.

يشار إلى أنه تم كتابة التقرير المعني بواسطة خبراء مستقلون لمراقبة مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الشمال على مدى ستة أشهر وفي حال عدم وجود أي اعتراض سيتم تصديقه في أوائل سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، صرح جهاز الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية في جلسة برلمانية في مارس الماضي أن كوريا الشمالية استولت على ما يصل إلى 36 مليار وون من التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية.

هذا وأشارت اللجنة في تقريرها السنوي في مارس الماضي إلى أن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا 10 ملايين دولار عبر هجمات إلكترونية على مصرف في تشيلي في مايو عام 2017، وفي أغسطس من نفس العام سرقوا 13 مليون دولار من مصرف في الهند وحولوها إلى حساب شركة ذات صلة بكوريا الشمالية في هونج كونج.

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