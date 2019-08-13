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عالم

الصين تصعد اللهجة ضد أعمال العنف.. وهونج كونج طريق اللاعودة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:29 ص
كاري لام
كاري لام
وكالات
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حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، من أن أعمال العنف، التي تخللت التظاهرات المدافعة عن الديمقراطية في المدينة تدفع هذه المستعمرة البريطانية السابقة "على طريق اللاعودة".

وقالت لام في مؤتمر صحفي إن "العنف، سواء أكان الأمر استخدام العنف أم التغاضي عنه، سيدفع هونج كونج على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية".

وشهد التحرك الاحتجاجي في هونج كونج في الأسابيع الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وخلال تظاهرات نهاية الأسبوع (العاشرة على التوالي)، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإعادة رمي القنابل المسيّلة للدموع على الشرطة.

والإثنين، دخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو 5 آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار؛ احتجاجا على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بها، مما حدا بإدارته إلى إلغاء جميع الرحلات، في قرار نادر استمرت مفاعيله لغاية صباح الثلاثاء.

بدورها صعّدت بكين لهجتها، أمس الإثنين، بقولها إنّها ترى "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين السيادة عليها في 1997.

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