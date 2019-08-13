الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

رئيس البرازيل يخشى هجرة جماعية من الأرجنتين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:29 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو
وكالات
طباعة
ads
أبدى الرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، خشيته من هجرة جماعية للأرجنتينيين إلى بلاده، إذا هزم الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية.

وقال بولسونارو المتخوّف من فوز خصم ماكري؛ المرشح البيروني ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط): "لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون (للقدوم) إلى هنا".

ويخوض فرنانديز الانتخابات إلى جانب الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) التي ستتولى منصب نائبة الرئيس إذا فازا بالانتخابات.

وبالنسبة إلى بولسونارو، فإنّ عودة كيرشنر إلى قمة الدولة قد "تضع الأرجنتين على نفس مسار فنزويلا"، التي تعاني حاليًا من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة برئاسة الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأعرب الرئيس اليميني عن خشيته من تدفّق المهاجرين الأرجنتينيين إلى بلاده، كما هو حال الفنزويليين الذين يفرّون بالآلاف من بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية وسياسية خطرة إلى البلدان المجاورة، لا سيما إلى كولومبيا والبرازيل.

وقال بولسونارو، الذي يلقب بترامب البرازيل: "إذا عاد اليساريون إلى الأرجنتين، قد تصبح لدينا رورايما جديدة في ريو غراندي دو سول".

ورورايما ولاية برازيلية حدودية مع فنزويلا تدفق إليها آلاف المهاجرين الفنزويليين، في حين أنّ ريو غراندي دو سول هي ولاية تقع في جنوب البرازيل على الحدود مع الأرجنتين.

وانهارت بورصة بوينس أيرس، أمس الإثنين، مغلقة على تراجع بلغ حوالي 37.93 في المئة، غداة الهزيمة المدوّية لماكري أمام فرنانديز في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية.

وخسرت العملة الأرجنتينية، البيزو، حوالى 19 في المئة من قيمتها إذ أغلقت على 57.30 بيزو للدولار الواحد مقابل 46.55 بيزو لدى إغلاق التعاملات، مساء السبت.

وأتى هذا الانهيار غداة الهزيمة المدوّية التي مني بها ماكري، الذي يتبنّى سياسات داعمة للشركات.

وتعاني الأرجنتين حاليًا من الركود، ووصلت نسبة التضخم فيها 22 في المئة لأول مرة في النصف الأول من العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما يعاني 32 في المئة من السكان من الفقر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

صحف بريطانيا: تصرفات "صلاح" مع معجبيه تزيد من شعبيته وتذيب قلوب الإنجليز

منذ حوالي 21 ساعة

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

منذ حوالي 18 ساعة

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

ستوديو

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

بهذه الكلمات.. هنأ شاروخان جمهوره بعيد الأضحى

رياضة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

موعد طرح تذاكر نهائي كأس تونس

"موراي" يخسر أول مباراة له في فردي التنس بعد غياب 7 أشهر

بايرن ميونيخ يستهل حملة دفاعه عن لقبه بفوز على كوتبوس

الرئيس نيوز

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

متحدث قوى الحرية والتغيير: نعيش أكثر المراحل حرجا في تاريخ السودان

مصر تصدر بيانا بعد اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية

منوعات

فيل جائع يسحق فتاة هندية

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك