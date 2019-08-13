الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

صحيفة بريطانية: 14 معسكرًا فى إيران لتدريب الإرهابيين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نقلا عن ناشطين في المعارضة الإيرانية، أن نظام الملالي يحضر "الإرهابيين" داخل 14 معسكرا في البلاد حتى يكونوا في أتم الاستعداد لمهاجمة أهداف غربية.

ويأتي الكشف عن هذا المخطط الإيراني، فيما يتأجج التوتر بين إيران ودول غربية، بسبب أزمة "الاتفاق النووي" الذي انسحبت منه واشنطن في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

وكشف ناشطو منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، خريطة المعسكرات داخل إيران، ويخشى الخبراء أن يجري استغلال هذه المعسكرات لأجل تنفيذ اعتداءات في قلب الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة المعارضة، شاهين قوبادي، أن مقر هذه القوات يقع في قاعدة "الإمام علي"، شمالي العاصمة طهران.

وأشار إلى أن هذه القاعدة العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى 10هكتارات، ويخضع لإشراف الحرس الثوري الإيراني.

وفي أبريل الماضي، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، في خطوة تهدف إلى الضغط على إيران للعدول عن سلوكها العدائي وأنشطتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط.

وأورد أن ناشطي المعارضة قاموا بتتبع ما يعرفُ مديرية "تدريب قوة القدس"، أو ما يطلق عليه في الاتصالات الإيرانية الداخلية "الوحدة 12000".

وبحسب المعلومات، التي جرى الكشف عنها، فإن 8 من هذه المعسكرات، تقع في العاصمة طهران، إلى جانب قاعد في جزيرة قشم على مقربة من مضيق هرمز.

في غضون ذلك، تنشطُ المعسكرات الأخرى في منطقتي الأحواز وعبادان غربي البلاد، فضلا عن معسكر في سمنان وسط إيران وفي محافظة خراسان.

ورجحت الصحيفة البريطانية، أن هؤلاء "الإرهابيين" الإيرانيين قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات، التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وزادت إيران سلوكها العدائي، عقب تراجع مواردها الاقتصادية، بشكل كبير، من جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وحظرت الولايات المتحدة على دول العالم شراء النفط الإيراني، وهددت بفرض عقوبات على كل شركة تتعامل مع طهران، ولم تفلح دول أوروبية، مدافعة عن الاتفاق، في إيجاد متنفس بديل لإيران.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

منذ حوالي 20 ساعة

آخرهم اعتذار شيرين.. كيف وقف الفنانون بجانب "السعدنى" بعد منشور وفاة طليقته

منذ حوالي 13 ساعة

تسجيل صوتي.. أحمد عز يقدم دليل يدين شقيقة زينة

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

ستوديو

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

بهذه الكلمات.. هنأ شاروخان جمهوره بعيد الأضحى

رياضة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

موعد طرح تذاكر نهائي كأس تونس

"موراي" يخسر أول مباراة له في فردي التنس بعد غياب 7 أشهر

بايرن ميونيخ يستهل حملة دفاعه عن لقبه بفوز على كوتبوس

الرئيس نيوز

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

متحدث قوى الحرية والتغيير: نعيش أكثر المراحل حرجا في تاريخ السودان

مصر تصدر بيانا بعد اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية

منوعات

فيل جائع يسحق فتاة هندية

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك