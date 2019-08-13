بومبيو: حريصون على معالجة الظروف التى تدفع للهجرة غير المنظمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حرص الولايات المتحدة على معالجة الظروف السياسية التي تدفع بالهجرة غير المنظمة من دولة جواتيمالا بأمريكا الوسطى.



جاء ذلك في سياق تهنئة الوزير الأمريكي لأليخاندرو جياماتي على انتخابه رئيسًا جديدًا لجواتيمالا، كما أشاد بشعب تلك الدولة للمشاركة الانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ"الناجحة والحرة والنزيهة والشفافة".



وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تشترك في علاقات تاريخية عميقة مع جواتيمالا وتتطلع لمواصلة شراكتها معها في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.