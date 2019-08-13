ترامب يدرس اختيار مبعوثه لكوريا الشمالية ليكون السفير المقبل لروسيا

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن ستيفن بيجون الدبلوماسي الذي يقود الجهود لإحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع كوريا الشمالية مرشح ليكون سفير الرئيس دونالد ترامب المقبل لروسيا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي، إن السفير الحالي في موسكو، جون هنتسمان، سيتنحى في أكتوبر بعد عامين في المنصب، وسط تكهنات بأنه يعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية يوتا.



ونقلت قناة فوكس الإخبارية، عن شخصين على دراية بالمناقشات الداخلية في البيت الأبيض قولهما إن بيجون، مبعوث واشنطن الحالي لكوريا الشمالية، هو مرشح ترامب المرجح لموسكو.



وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن اسم بيجون مطروح للدراسة.



ولم يرد بيجون على الفور عندما سئل عن تقرير فوكس بينما قالت الخارجية إنه ليس لديها تصريحات بشأن الإدارة.



وإذا حصل بيجون، وهو متخصص في الشؤون الروسية، على منصب السفير في موسكو، فسوف يترك ذلك فجوة كبيرة في الجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بهدف إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، وهي أولوية سياسية بالنسبة لترامب.



وقاد بيجون مفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية استعدادا للقمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي في فبراير والتي انتهت بالفشل.