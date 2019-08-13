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عالم

إعادة فتح مطار هونج كونج وإلغاء أكثر من 200 رحلة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:24 ص
مطار هونج كونج
مطار هونج كونج
وكالات
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أعيد فتح مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران كاثاي باسيفيك في هونج كونج على موقعها الإلكتروني إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار يوم الثلاثاء.

وألقى المطار، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية أمس الإثنين، لكن السبب المحدد للإغلاق لم يكن واضحا لأن المتظاهرين الذين كانوا يحتلون قاعة الوصول خلال الأيام الخمسة الماضية كانوا مسالمين.

وغادر معظم المحتجين المطار بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ولم يبق سوى 50 محتجا في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي لمطار هونج كونج الدولي يوم الثلاثاء "مطار هونج كونج الدولي سيطبق إعادة جدولة الرحلات اليوم مع تأثر حركة الطيران".

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام يوم الثلاثاء إن "الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون وإن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا".

ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفا هونج كونج التي تحكمها الصين إلى أخطر أزمة منذ عقود وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أن تولى السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتسلط الضوء على شكاوى أخرى وحظيت بدعم كبير.

واعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من شهرين.

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