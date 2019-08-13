شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، ارتفاعًا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل عيار 24 سعر 791 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 725 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 692 جنيهًا للجرام.





بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 593 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بلغ نحو 461 جنيهًا للجرام، وعيار 12 بلغ 395 جنيهًا للجرام.





ووصل سعر جنيه الذهب نحو 5536 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب بلغ 790857 جنيهًا.





وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الإثنين، حيث قفز في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1516.78 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلًا مستوى مرتفعًا جديدًا في أكثر من ست سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96 % عند 1511.15 دولار في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.





وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولار للأوقية.



