أبرزها العصائر.. تعرف على أسوء الأطعمة لدماغك

تعتبر الدماغ من أهم المناطق فى جسم الإنسان، حيث إنها تحتوى على المخ الذى يعد شريان الحياة لكافة الأعضاء.



فمن المهم الحفاظ على هذا العضو الأكثر حيوية، من خلال التغذية السليمة، فقد ذكر موقع "organic welcome" عدد من الأطعمة التى يمكن أن تضر دماغك ومنها:



"الدهون غير المشبعة"

تتواجد بشكل كبير فى الوجبات السريعة والسناكس، فهى كفيلة لإصابة المخ بالكثير من المشكلات الصحية مثل الخرف وقلة التركيز.



"المشروبات السكرية"

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة وحتى عصير الفاكهة ليس لها قيمة غذائية، فالاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، ومرض الزهايمر أو الخرف.





"الكربوهيدرات المكررة"

الكربوهيدرات المكررة هي منتجات مصنوعة من الحبوب المصنعة، قد لا تكون بالضرورة ذات مذاق حلو، ولكنها تنقسم إلى سكر في الجسم بسرعة كبيرة، الأمر الذى يزيد من نسبة السكر في الدم، تتواجد فى المخبوزات.



ووفقًا لأخر الدراسات فأن الإفراط فى تناول هذه الأطعمة أن تزيد من فرص الإصابة بمرض الخرف.



"الكحول"

قد لا يكون مفاجئًا أن الكحول يمكن أن يؤذي الدماغ، حيث يميل الاستهلاك المزمن للكحول إلى تقليص الدماغ وتعطيل الناقلات العصبية التي يستخدمها عقلك للتواصل.