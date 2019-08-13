أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

آلام المفاصل، وخاصة في الركبتين، هي آفة في يومك سواءً كان السبب التهاب المفاصل أو الإجهاد المتكرر، نتيجة للتعرض للضغوط اليومية.





ووفقًا لموقع " organic welcome" يمكن لبعض المشروبات أن تساعد فى التخلص من آلام المفاصل، دون الحاجة إلى الأدوية، تتمثل في الأتي:





الماء

تتكون أجسامنا من حوالي 70٪ من المياه، لذلك عندما نتعرض للجفاف، فإنه يقلل من مرونة المفاصل التي تعتمد عليها في العمل بسلاسة، كما أن نقص المياه الكافية يعني أيضًا أن جسمك سيكون أقل قدرة على التخلص من السموم التي يمكن أن تسبب الالتهابات.





عصير الكريز

عادة ما يتم كتابة عصير "الكريز" فى الروشتة الطبية للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل؛ لأنه يحتوي على الكثير من السكر، فقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل الالتهاب والتورم، وبالتالي تخفيف أعراض التهاب المفاصل.





القهوة

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالنقرس، وهو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يتضمن بلورات حمض اليوريك في المفاصل.





الشاي