أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:18 ص
إسلام جمالطباعة
آلام المفاصل، وخاصة في الركبتين، هي آفة في يومك سواءً كان السبب التهاب المفاصل أو الإجهاد المتكرر، نتيجة للتعرض للضغوط اليومية.
ووفقًا لموقع " organic welcome" يمكن لبعض المشروبات أن تساعد فى التخلص من آلام المفاصل، دون الحاجة إلى الأدوية، تتمثل في الأتي:
الماء
تتكون أجسامنا من حوالي 70٪ من المياه، لذلك عندما نتعرض للجفاف، فإنه يقلل من مرونة المفاصل التي تعتمد عليها في العمل بسلاسة، كما أن نقص المياه الكافية يعني أيضًا أن جسمك سيكون أقل قدرة على التخلص من السموم التي يمكن أن تسبب الالتهابات.
عصير الكريز
عادة ما يتم كتابة عصير "الكريز" فى الروشتة الطبية للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل؛ لأنه يحتوي على الكثير من السكر، فقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل الالتهاب والتورم، وبالتالي تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
القهوة
تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالنقرس، وهو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يتضمن بلورات حمض اليوريك في المفاصل.
الشاي
حتى إذا كنت لا تهتم بالقهوة، فلا يزال بإمكانك تناول مشروب في الصباح ألا وهو الشاي، حيث يعتبر المشروب الرسمي عند المصريين، ويحتوي الشاي على مادة "البوليفينول" المضادة للأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب في مفاصلك، بالإضافة إلى المرونة التي تساهم في الحماية من خطر الخشونة.