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أمراض يمكن أن يخبرك بها "العطس"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:16 ص
أمراض يمكن أن يخبرك
أمراض يمكن أن يخبرك بها "العطس"
إسلام جمال
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"العطس" هو واحد من ردود الفعل الأكثر طبيعية في الجسم البشري، فوفقًا لما ذكره العلماء بموقع "ذا صن" البريطاني، فقد يكون العطس علامة على مشكلة صحية بجسمك.

يقول الخبراء، إنه سواء كانت رائحة الإفرازات الناتجة عن "العطس" كريهة أو غير كريهة، فإن الروائح المختلفة يمكن أن تشير إلى بعض المخاوف الصحية.

وأكد الدكتور كريستوفر تبيت، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، أن العطس ذو الرائحة الحلوة قد يكون لطيفًا ولكنه قد يكون في الواقع علامة على مرض السكري.

وأشار "تبيت"، إلى أنه لا أحد يحب أن يُقال إنه يعاني من رائحة الفم الكريهة، لكن هناك احتمالية إذا كان بوسعك أن تشم عطاسك الخاص، فمن المحتمل أن يكون ذلك مؤشرًا لإصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت الدراسات، أن فقدان الأسنان والتهاب اللثة هي علامات على أمراض القلب أيضًا، لذا عليك الذهاب للطبيب على الفور.

ونصح الأطباء، بأنه يجب أن يتم زيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة مرتين في السنة لضمان صحة الجسم.

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