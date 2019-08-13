بالصور.. حريق عدد من المحال التجارية بشارع مصر فى الإسماعيلية

أنقذت العناية الإلهية عدد كبير من موطني الإسماعيلية سكان شارع مصر بعد نشوب حريق هائل بالمحال التجارية.



ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، في السيطرة على حريق ضخم اندلع في شارع مصر أحد أكبر الشوارع التجارية بمدينة الإسماعيلية.



وبذل رجال الإطفاء مجهودات كبيرة في السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل للشقق السكنية، خاصة أنه واجهتهم صعوبة في وصول سيارات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.



وأفادت التقارير الأولية بأنه لا توجد خسائر في الأرواح بينما التهمت النيران، 6 محلات تجارية و13 فرشًا من الملابس والأحذية.