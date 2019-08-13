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عالم

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة العيسوية فى القدس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين فلسطينيين، مساء أمس الإثنين، من بلدة العيسوية فى القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد إبراهيم عبيد بعد دهم منزله فى حى آل عبيد، ومحمد أمين خلاف أثناء تواجده فى أحد الأحياء.

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