فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

واصلت فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح الصيفى لقصر ثقافة شرم الشيخ تقديم عروضها الفنية المبهرة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكوكبة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة برفقة مدير عام الثقافة وحضور مميز لأهل وضيوف مدينة السلام.



وبدأ الحفل بالسلام الوطنى أعقبه تقديم رقصتى من التراث السيناوى "الدبكة والمضايفة" تلاها أغنيتى "زين والله زين ودقى الطبل يا سيناء" للمطرب غريب مؤمن، أعقبها تابلوه الشبكة السيناوى، واختتمت فعاليات الحفل بكلمة للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والتى شكر فيها كل القائمين على إنجاح هذا الحفل، مشيدا بالعروض الفنية لفرقة العريش للفنون الشعبية ومنحهم مكافأة مالية لتميزهم وأخرى ترفيهية بمدينة شرم الشيخ، كما شدد المحافظ على ضرورة تكوين فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء، تقدم عروضها الفنية بربوع المحروسة وطالب من أهالى المحافظة والموهوبين التعاون مع مديرية الثقافة لتكوين الفرقة.



ونظم بيت ثقافة سانت كاترين يوم للرسم والتلوين بمشاركة عدد من المواهب الصغيرة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، واحتفل بيت ثقافة أبوزنيمة بعيد الأضحى مع أبناء المدينة بتنظيم مسابقات فى المعلومات الثقافية والفنية وتوزيع الهدايا العينية على الفائزين.