حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تحول ظروف كثيرة خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس.



عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم وغير المجدي، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.



صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشترك فيها جميع أفراد العائلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.