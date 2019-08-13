حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى التخلص من بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًا جدًا وقد يحمّلك أعباء.



عاطفيًا: تبحث عن استقرارك العاطفي والعائلي، وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.



صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.