حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.



عاطفيًا: أجواء الشريك تولد نوعًا من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر.



صحيًا: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.