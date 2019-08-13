حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: حاذر من مواجهة أو نزاع، وحاول ألا يخيب ظنك بنفسك هذا اليوم، وافعل ما تشاء لأن مواقع الكواكب مناسبة جدًا وتفتح أمامك آفاقًا جديدة.



عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه.



صحيًا: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول، وعلاجها المناسب الحمية والرياضة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.