حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إقدامك على خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصًا أنك واجهت سابقًا تراجعًا لافتًا في عملك.



عاطفيًا: غيوم بسيطة وعابرة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك إلى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل.



صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.