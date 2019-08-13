حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالحظ مجددًا، وإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جدًا.



عاطفيًا: تستغلّ جاذبيتك إلى أقصى الحدود لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحًا لافتًا طال انتظاره.



صحيًا: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.