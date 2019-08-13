حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: يشير دفتر الحسابات في العمل إلى نفقات إضافية؛ بسبب مسائل كثيرة مستجدة تفرض نفسها بقوة عليك.



عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل.



صحيًا: بين الصحة السليمة والصحة شبه السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.