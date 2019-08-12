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رياضة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:53 م
إلياكويم مانجالا
إلياكويم مانجالا
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أعلن نادي فالنسيا، تعاقده مع إلياكويم مانجالا، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبرم فالنسيا تعاقده مع مانجالا بعقد لمدة عامين حتى صيف عام 2021، علمًا بأن إلياكويم لعب من قبل للخفافيش على سبيل الإعارة موسم 2016-2017.

ولم يلعب مانجالا مع مانشستر سيتي منذ مواجهة كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل السلبي في عام 2017، بينما كانت آخر مباراة له مع إيفرتون بعد شهرين من المباراة المذكورة، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن بقية الموسم.

وكان مانجالا قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من بورتو البرتغالي عام 2014، مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 57 مباراة مع النادي.

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