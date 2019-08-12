حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

كشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا عن إصابة الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قنوات الشرق الإخوانية، بأزمة قلبية مفاجأة.



وأوضحت المصادر أن أيمن نور كان فى اجتماع مع عدد من شباب وقياديي الجماعة الإرهابية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة لكن "نور" تعرض لهجوم كاسح من بعض الشباب الحاضرين متهمين إياه بالاستيلاء على أموال التبرعات وهو ما أغضب الهارب ودخل فى نوبة عصبية أسفرت عن إصابته بالأزمة.



وتحدثت المصادر عن وفاة الهارب بعد نقله إلى مستشفي تركي، فيما لم يتسن لـ"الدستور" التأكد من صحة المعلومات من مصادر أخرى فى ظل أن عائلة وأقارب الهارب فى مصر قاطعوه منذ فترة طويلة.