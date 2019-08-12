موعد طرح تذاكر نهائي كأس تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، موعد طرح تذاكر مباراة الدور النهائي لكأس تونس التي ستجمع بين الصفاقسي والنجم الساحلي يوم السبت 17 أغسطس.



وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية اليوم الإثنين، إنه تقرر طرح تذاكر المباراة يوم الأربعاء 14 أغسطس، ولمدة 3 أيام بكل من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس.



وأضاف البيان، أن الصفاقسي تقدم للاتحاد التونسي لكرة القدم بطلب لاقتناء كل التذاكر المخصصة لجماهيره وتولي عملية تسويقها، وهو ما وافق عليه الاتحاد الذي لا يرى مانعًا في تمكين أي فريق من اقتناء كافة التذاكر أو جزء منها بشرط اتباع الإجراءات القانونية ومعايير الشفافية المطلوبة بعيدا عن أي عملية احتكار محتملة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 15 و25 و30 و40 دينارًا.



وفي سياق متصل قررت السلطات الأمنية عدم السماح بالدخول يوم السبت القادم 17 أغسطس، لملعب رادس بمناسبة نهائي كأس تونس إلا للجمهور فوق سن 18 عام.