"موراي" يخسر أول مباراة له في فردي التنس بعد غياب 7 أشهر

خسر البريطاني أندي موراي في أول مباراة خاضها اليوم في فئة الفردي بعد غياب عن الملاعب دام سبعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك، بسقوطه أمام الفرنسي ريشار غاسكيه 4-6 و4-6 في الدور الأول من دورة سينسيناتي الأمريكية في كرة المضرب.



ولم يخض موراي المصنف أول عالميا سابقا، أي مباراة منذ خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في يناير الماضي.



وصرح بعد خروجه من البطولة الأسترالية بأن الأوجاع في وركه لا تحتمل وبالتالي لم يتوقع الاستمرار في اللعب، لكن خضوعه لعملية جراحية سمحت بعودته للملاعب، حيث شارك في دورات فئة الزوجي، وأحرز دورة كوينز اللندنية إلى جانب الإسباني فيليسيانو لوبيز.