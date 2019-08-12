بايرن ميونيخ يستهل حملة دفاعه عن لقبه بفوز على كوتبوس

استهل بايرن ميونيخ الاثنين حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس المانيا، بالفوز على مضيفه إنرجي كوتبوس من الدرجة الرابعة بنتيجة 3-1 في الدور الأول.



سجل للضيف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة (32)، والفرنسي كينغسلي كومان بتسديدة من خارج المنطقة بعد مجهود فردي (65)، فيما أضاف البديل ليون غوريتسكا الهدف الثالث بتسديدة ارضية زاحفة من وسط المنطقة بعد تمريرة عرضية من البديل الآخر سيرج غنابري (85).



وابى كوتبوس مغادرة ملعبه دون هز شباك بايرن واسعاد جماهيره، فسجل هدفا في الدقائق القاتلة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء اثر خطأ داخل المنطقة من غوريتسكا، انبرى لها بركان تاز وسددها بنجاح في شباك الحارس الدولي مانويل نوير(90+3).



وحال بايرن بطل ثنائية (الدوري والكأس) في الموسم المنصرم دون تحقيق كوتبوس انجاز عام 1997 عندما وصل إلى نهائي الكأس المحلية وخسرها امام شتوتغارت بهدفين نظيفين.



وهيمن لاعبو بايرن على المباراة بمواجهة فريق كوتبوس المتراجع امام ضغط العملاق البافاري، ووقف الحارس الشاب لينارت موسر (19 عاما) سدا منيعا امام تسديدات بايرن ومنعه من الحاق هزيمة قاسية بفريقه.