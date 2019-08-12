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الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:22 م
تصوير : محمود احمد
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