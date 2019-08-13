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محافظات

مستشفى الواسطى ببنى سويف تستقبل 3 جثث و18 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:40 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، مساء أمس الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم، نظرًا لقربها من مكان الحادث.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث، وهم "أمين محمد أمين، 14 سنة، وعلى مسعود شعبان 25 سنة، وعلى حسن حسن"، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية، وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل 18 حالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، وهم " أية محمد أمين" 20 سنة، و"حنان رجب محمد" 35 سنة، وتوبه محمود شعبان 20 سنة، و"عنايات أبو سريع محمد" 60 سنة، و"رضا على مسعود" سنة، و"ملك أبو ضيف حسن" 3 سنوات، ومريم حسن سليمان 5 سنوات، وياسمين السيد مسعود" 4 سنوات، و"ياسمين مسعود شعبان" 30 سنة، وسماح رجب محمد " 41 سنوات، و"هدى رجب محمد" 25 سنة، وعلى خميس على 54 سنة، وسيد محمود شعبان 35 سنة، و"صباح جابر أبو سريع" 35 سنة، ومسعود على مسعود سنة"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، و"جابر عبد الجليل عبد التواب" 25 سنة، و"عبد الغني علي عبد الهادي" 51 سنة، و"رحمة عبد الجليل عبد التواب" 15 سنة، ومقيمون بمحافظة بني سويف"، وتتراوح إصابتهم ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصابين، تبين أنهم كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف لحضور حفل زفاف، وانقلبت السيارة بهم على الطريق الصحراوي الغربي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تفقد الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي، ووكيل مديرية صحة بني سويف، الحالة الصحية للمصابين، وأشرف على تقديم الخدمة الصحية المقدمة لهم، بعد أن قامت سيارات الإسعاف بتحويلهم إلى أقسام المستشفى، مؤكدًا أن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، وجه بتقديم كافة الرعاية الطبية العاجلة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

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