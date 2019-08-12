قوى الحرية والتغيير: مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية

قال مدني عباس مدني الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إننا حريصون في الفترة القادمة على اكتمال عملية السلام في السودان.





وأضاف الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، أن كل الأطرف جادة وحريصة من أجل تحقيق السلام في أقرب فرصة ممكنة واستكمال المحادثات خلال الفترة المقبلة.