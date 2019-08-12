الزمالك يكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد.. الأربعاء

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء لإعلان تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد.



وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الاثنين أن رئيس النادي سوف يكشف كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.



ومن المنتظر أن يعلن رئيس النادى، غدا الثلاثاء عن اسم المدير الفني الجديد بعد جلسة مع كل قيادات ورموز النادي.