جريدة سويسرية: السيسى نجح فى نقل العلمين إلى مدينة عالمية

أشادت جريدة نيوى زيرشير زايتونج السويسرية بالتجربة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة.



وقالت الجريدة التى تصدر باللغة الألمانية منذ عام 1760، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحويل العلمين من مدينة مهجورة إلى أخرى بمواصفات عالمية.



العلمين الجديدة هى أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر، وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.



الجدير بالذكر أن مساحة المدينة يبلغ 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، على عدة مراحل.