رئيس الأرجنتين يتعهد بتعويض نتيجة انتخابات تمهيدية والفوز بولاية ثانية

قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري اليوم الاثنين إن ائتلافه "سيعكس النتيجة السيئة في الانتخابات التمهيدية (التي جرت) أمس" وتعهد بالفوز بولاية ثانية وذلك عقب تفوق غير متوقع لمرشح المعارضة الرئيسي.

وقال ماكري في مؤتمر صحفي إنه أصدر تعليمات للفريق الاقتصادي بالحكومة بتجهيز السياسات الضرورية "للاعتناء بمواطني الأرجنتين".

وفيما يخص التراجع الحاد بالأسواق اليوم الاثنين والذي شهد انهيارا للعملة المحلية البيزو وتراجعات حادة لأسعار الأسهم والسندات، قال الرئيس الأرجنتيني إنه ينبغي للمعارضة أن تدرس سياساتها.



